台灣軍方直升機失事8死 包括參謀總長沈一鳴

台灣一架軍方直升機週四緊急降落烏來山區,包括參謀總長在內8人死亡,另外5人生還。身兼三軍統帥的蔡英文總統下令查明事故,她亦暫停競選行程。

救援人員抵達現場,只見直升機嚴重變形、有人被困,用簡單工具嘗試切開機身救人,傷勢較輕、意識清醒的軍方中將次長指揮救援。

通次室中將次長曹進平說:「我是OK,我可以走,他們兩個有點受傷,大概只有我可以走。聽我說只有我可以走,他們兩個受傷沒辦法走,他們需要擔架,那邊有一個更嚴重,國徽旁邊有一個比較嚴重,座艙裡面有兩個或三個,是有聲音還可以,這邊有兩個已經沒有氣息了。」

據報曹進平曾吹哨子求救,協助搜救隊確定位置,但現場天氣轉差、起濃霧,隊伍花了3小時、下午1時半抵達失事地點,當時直升機已失聯5個多小時。

該架UH-60M黑鷹直升機載有13人,早上近8時由松山機場起飛往宜蘭,起飛後13分鐘從雷達消失,最後位置顯示於烏來山區偏遠的桶後溪溪谷。

被困機艙的隨行記者最先用手機通訊軟件求救,軍方表示直升機迫降,事發時能見度良好,機組人員沒發出求救訊號。

傷者與遇難者遺體傍晚分批運送下山,死者包括63歲、上任半年的參謀總長沈一鳴,原定率領將領與記者到宜蘭東澳視察、慰問軍人,相信當時坐在前排座位。

失事直升機機齡一年半,飛行時數約370小時,其隸屬的空軍救護隊其餘14架同型號直升機全面停飛檢查。

身兼三軍統帥的蔡英文總統指示國防部查明事故,下令軍事單位下半旗三日。

