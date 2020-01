【KTSF】

報稅季度即將來臨,位於舊金山華埠的新僑服務中心將於1月2日週四開始接受免費報稅預約。

新僑報稅服務將於2020年1月18日正式開始,直到4月11日逢星期六,上午9點到下午4點,費用全免。

有興趣的民眾可以親臨新橋位於Stockton街777號的辦公室報名,或者致電(415) 421-2111登記預約。

今年已是新僑第47年舉行免費報稅,去年新僑總共爭取到約兩百萬元退稅。

查詢詳情,請瀏覽:https://chinesenewcomers.org/zh/2524-2/

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。