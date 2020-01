【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市立大學面臨財赤,早前有報道指,校方打算削減17個為長者及傷殘人士的課程,受影響的人數達1,000人,不過市長布里德宣布,已經找到資金繼續資助這些課程。

舊金山選民2016年通過提案,設立了一個Dignity Fund”尊嚴基金”資助各項長者服務。

市長布里德指,至少未來3年會在”尊嚴基金”中,撥款資助市立大學17個讓長者及傷殘人士就讀的課程,包括營養班、健體及語言音樂班等,每年的經費大約是216,000元。

布里德指,市立大學因為財赤要作出取捨,但不少長者依賴這些課程,保持活躍及與社會接軌,因此市府會繼續尋找長久資助這些課程的方法。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。