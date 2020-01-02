香港警方終止遊行後在銅鑼灣圍捕400人

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香港警方元旦日在銅鑼灣圍捕400人，稱當時已作出多次呼籲，相信和平理性的市民已離開，至於為何終止遊行，警方就指有人兩度在灣仔破壞銀行及堵路，評估後認為遊行不能安全進行。

民陣遊行提早結束，警方晚上在港島多區進行驅散，單是在銅鑼灣就拘捕400人，涉嫌非法集結及藏有攻擊性武器。

當時包抄圍捕的方式如何確保沒有拘捕錯人呢？港島總區高級警司(行動)吳樂俊指，一個合法的集會已經完結了，在未作出拘捕行動之前已經在附近一帶進行一次掃蕩，市民已經離開，至於會否錯誤拘捕一些與事件無關的人，會作出深入調查，如果知道他們與事件沒有關係，就不會作任何檢控。

至於為何要求民陣終止遊行，警方解釋，下午有人在灣仔破壞銀行，第一次作出拘捕後仍然希望讓遊行繼續。

吳稱很不幸地、暴徒再次襲擊同一間銀行，亦在盧押道軒尼詩道一帶作出堵路行為，他們當時評估是不可能在一個安全情況下繼續進行，所以當時要求主辦單位終止遊行。

警方是在下午5時半通知民陣終止遊行，要求他們45分鐘內疏散群眾，又指去到近7時才在灣仔道及天樂里交界，發射催淚彈驅散，認為已經給予人群足夠時間離開，那裡亦非遊行路線。

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