香港警方終止遊行後在銅鑼灣圍捕400人

香港警方元旦日在銅鑼灣圍捕400人,稱當時已作出多次呼籲,相信和平理性的市民已離開,至於為何終止遊行,警方就指有人兩度在灣仔破壞銀行及堵路,評估後認為遊行不能安全進行。

民陣遊行提早結束,警方晚上在港島多區進行驅散,單是在銅鑼灣就拘捕400人,涉嫌非法集結及藏有攻擊性武器。

當時包抄圍捕的方式如何確保沒有拘捕錯人呢?港島總區高級警司(行動)吳樂俊指,一個合法的集會已經完結了,在未作出拘捕行動之前已經在附近一帶進行一次掃蕩,市民已經離開,至於會否錯誤拘捕一些與事件無關的人,會作出深入調查,如果知道他們與事件沒有關係,就不會作任何檢控。

至於為何要求民陣終止遊行,警方解釋,下午有人在灣仔破壞銀行,第一次作出拘捕後仍然希望讓遊行繼續。

吳稱很不幸地、暴徒再次襲擊同一間銀行,亦在盧押道軒尼詩道一帶作出堵路行為,他們當時評估是不可能在一個安全情況下繼續進行,所以當時要求主辦單位終止遊行。

警方是在下午5時半通知民陣終止遊行,要求他們45分鐘內疏散群眾,又指去到近7時才在灣仔道及天樂里交界,發射催淚彈驅散,認為已經給予人群足夠時間離開,那裡亦非遊行路線。

