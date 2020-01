【KTSF 古琳嘉報導】

新年伊始,灣區多位華裔民選官員週三齊舉一堂,出席一場元旦茶話會,談社會責任與公民意識。

多個南灣的民選官員,週三與社團組織和學生們出席僑路基金會和美國公民領袖論壇主辦的元旦茶話會,歡度2020年的第一天。

美國公民領袖論壇創辦人朱偉人說:”沒什麼能限制你,所以此生要精益求精,新年是個機會從零開始,追求所有對你最好的。”

包括Fremont市議員黃潔宜(Teresa Geng)、Saratoga學區委員高維君(Sophia Kao)、Union City學區委員王耀明(Jeff Wang),以及Milpitas學區委員Michael Tsai,應邀向華裔學生們談社會責任和公民意識,有學區委員談到爭取中文AP考試的過程。