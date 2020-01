【有線新聞】

澳洲山火未見緩和,新南威爾士州第三次進入緊急狀態,當局並劃出撤離區域,呼籲區域內的民眾週六前離開。

連月山火重創新南威爾士州,州長宣布當地週五早上進入為期7天的緊急狀態,是今個山火季節的第三次,同時週五凌晨起實施48小時禁火令。

州長說,預計週六氣溫升至超過攝氏40度,宣布進入緊急狀態是要做好準備,保障居民生命財產安全。

她說:「我們絕不輕率下決定,但我們須確保做好一切預防措施,應對週六可能出現的可怕情況。」

當局將新南威爾士州南部至維多利亞州東部,沿岸一段全長250公里的路段,劃為”遊客撤離區域”,呼籲在這些區域內的人週六前離開。

不少人趕到油站入油,準備從陸路撤離,油站大排長龍,海軍利用橡皮艇協助居民從水路離開。

總理莫里森在悉尼出席一個殉職義務消防員的喪禮,呼籲受影響地區的居民保持冷靜、耐心等待、聽從救援人員指示。