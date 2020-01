【KTSF 郭柟報導】

今年元旦最早出生的嬰兒,在東灣San Leandro面世。

Christopher Santiago Tercero清晨零時5分在San Leandro的Kaiser醫院出生,他的預產期在1月6日,不過Chris似乎打算搶先出生,令父母好驚喜。

他們表示,全程專注在孩子身上,都忘記了已是新年,Chris週四將會平安回家,同另外兩個家姐見面。

至於在舊金山,第一名男嬰在零時43分出生,他的預產期在聖誕節前夕,不過寶寶似乎不急,等到元旦清晨才出生。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。