2020年首個交易日 華爾街主要指數再創新高

【KTSF張麗月報導】

踏入2020新一年第一個交易日，美國股市牛氣沖天，主要指數再創新高。

承接去年股市的好景，新一年開始的第一個交易日，美股繼續造好，主要指數再創新高，其中道瓊斯和Nasdaq週四上升超過1%，亞洲和歐洲股市也向好。

分析認為，全球股市造好，部份原因是中國人民銀行宣布由1月6日下星期一開始全面降準，下調”金融機構存款準備金率”0.5個百分點，等於釋放過千億美元的資金，注入金融體系來刺激和調節中國當前的經濟。

人民銀行也曾在去年9月採取類似的行動，有分析指出，人民銀行再次出手，除了有助於推高本國的股市，也反映出中國高度警惕去應對近30年來經濟最慢的增長速度。

另外，回顧2019年發行初始股IPO市場的表現，整體來說令人失望，去年在美國股票交易所，新上市IPO有超過200隻股票，集資金額有近624億元，遠低過市場預期，不過是自中國阿里巴巴2014年在美國上市以來，集資最多的一年。

去年在美國上市的科技初創公司，它們現時的股價比IPO價位平均高出大約23%，去年只有9隻IPO升值超過一倍，當中有67隻IPO，現時的成交價是低過招股價，好像Uber和Lyft的股價，就比它們的IPO價位低超過30%。

升值超過一倍的IPO，包括有Zoom Video、Beyond Meat和Palomar。

Beyond Meat是以人造肉為號召，利用現代植物蛋白科技代替動物肉製品，而符合良心消費理念的公司，在第三季，Beyond Meat的淨收益急升250%，又預測去年全年銷售額可能高達2.7億元，比前一年增長兩倍以上。

另外，為企業提供視像會議解決方案的供應商Zoom Video，在最近一季收益勁升96%，目前有越來越多企業使用視像通話技術，Zoom的客戶也不斷增加。

另一隻表現出色的IPO是經營只有5年的保險公司Palomar，這間公司專門承保地震、風災和水災等範圍，地震保險佔該公司投保保費總額的3分之2，而公司超過一半業務來自加州，這間公司上一季的投保保費總額增長66%。

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