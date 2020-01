2020年首個交易日 華爾街主要指數再創新高

【KTSF張麗月報導】

踏入2020新一年第一個交易日,美國股市牛氣沖天,主要指數再創新高。

承接去年股市的好景,新一年開始的第一個交易日,美股繼續造好,主要指數再創新高,其中道瓊斯和Nasdaq週四上升超過1%,亞洲和歐洲股市也向好。

分析認為,全球股市造好,部份原因是中國人民銀行宣布由1月6日下星期一開始全面降準,下調”金融機構存款準備金率”0.5個百分點,等於釋放過千億美元的資金,注入金融體系來刺激和調節中國當前的經濟。

人民銀行也曾在去年9月採取類似的行動,有分析指出,人民銀行再次出手,除了有助於推高本國的股市,也反映出中國高度警惕去應對近30年來經濟最慢的增長速度。

另外,回顧2019年發行初始股IPO市場的表現,整體來說令人失望,去年在美國股票交易所,新上市IPO有超過200隻股票,集資金額有近624億元,遠低過市場預期,不過是自中國阿里巴巴2014年在美國上市以來,集資最多的一年。

去年在美國上市的科技初創公司,它們現時的股價比IPO價位平均高出大約23%,去年只有9隻IPO升值超過一倍,當中有67隻IPO,現時的成交價是低過招股價,好像Uber和Lyft的股價,就比它們的IPO價位低超過30%。

升值超過一倍的IPO,包括有Zoom Video、Beyond Meat和Palomar。

Beyond Meat是以人造肉為號召,利用現代植物蛋白科技代替動物肉製品,而符合良心消費理念的公司,在第三季,Beyond Meat的淨收益急升250%,又預測去年全年銷售額可能高達2.7億元,比前一年增長兩倍以上。

另外,為企業提供視像會議解決方案的供應商Zoom Video,在最近一季收益勁升96%,目前有越來越多企業使用視像通話技術,Zoom的客戶也不斷增加。

另一隻表現出色的IPO是經營只有5年的保險公司Palomar,這間公司專門承保地震、風災和水災等範圍,地震保險佔該公司投保保費總額的3分之2,而公司超過一半業務來自加州,這間公司上一季的投保保費總額增長66%。

