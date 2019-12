湖北武漢現不明原因肺炎 當局確認是病毒性肺炎

【有線新聞】

湖北武漢市近日出現不明原因肺炎,武漢衛健委週二發出通報指經過專家會診,確認是病毒性肺炎,目前發現27宗病例,7例病情嚴重,未發現有明顯人傳人現象。

出現多宗不明原因肺炎病例的湖北武漢華南海鮮市場,週二照常營業,大部分商戶和客人都戴住口罩,記者亦有去到據稱接收病患的武漢市中心醫院詢問,隔離的外科病房大門緊閉,裡面的醫護人員穿著防護服。

武漢衛健委週二下午發出通報,指經過臨床醫學、流行病學和病毒學專家會診,初步分析病例患上病毒性肺炎,主要病徵為發熱,少數病人呼吸困難,胸片呈雙肺浸潤性病灶,未發現有明顯人傳人現象,亦沒有發現醫務人員被感染。

已發現的27宗病例中,有7例病情嚴重,其餘病情穩定,有2例病情好轉,可以出院,他們受病毒感染的原因正在調查中。

通報指,病毒性肺炎是可防可控的疾病,多見於冬春季節,可散發或爆發流行,引起的病毒以流感病毒為常見。

