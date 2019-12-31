湖北武漢現不明原因肺炎 當局確認是病毒性肺炎

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湖北武漢市近日出現不明原因肺炎，武漢衛健委週二發出通報指經過專家會診，確認是病毒性肺炎，目前發現27宗病例，7例病情嚴重，未發現有明顯人傳人現象。

出現多宗不明原因肺炎病例的湖北武漢華南海鮮市場，週二照常營業，大部分商戶和客人都戴住口罩，記者亦有去到據稱接收病患的武漢市中心醫院詢問，隔離的外科病房大門緊閉，裡面的醫護人員穿著防護服。

武漢衛健委週二下午發出通報，指經過臨床醫學、流行病學和病毒學專家會診，初步分析病例患上病毒性肺炎，主要病徵為發熱，少數病人呼吸困難，胸片呈雙肺浸潤性病灶，未發現有明顯人傳人現象，亦沒有發現醫務人員被感染。

已發現的27宗病例中，有7例病情嚴重，其餘病情穩定，有2例病情好轉，可以出院，他們受病毒感染的原因正在調查中。

通報指，病毒性肺炎是可防可控的疾病，多見於冬春季節，可散發或爆發流行，引起的病毒以流感病毒為常見。

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