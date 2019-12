【有線新聞】

美國1月中將與中國簽署首階段貿易協議。

特朗普總統週二在Twitter公布1月15日在白宮舉行儀式,與中國簽署首階段貿易協議。

特朗普指中國高級別代表亦會在場,但沒有透露是誰。

他形容協議龐大、全面,稍後將到北京展開第二階段貿易協議談判。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。