特朗普轉發短片批評舊金山無家可歸者問題嚴重（視頻）

特朗普總統再次批評舊金山的無家可歸者問題嚴重,特朗普在社交網站上載短片,向代表加州的眾議院議長普洛西發炮。

Crazy Nancy Pelosi should spend more time in her decaying city and less time on the Impeachment Hoax! https://t.co/enoZZFxxmg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2019

片段開首展示舊金山多個地標,但鏡頭一轉,就到舊金山的無家可歸者問題,骯髒的街道以及抽大麻的人,特朗普在社交網站上轉發片段 並留言”瘋狂的普洛西理應花更多時間去處理那個腐化中的城市,花少一點時間去搞彈劾騙局”。

這段片同樣被特朗普的助理轉發,並留言這種情況由普洛西及加州州長紐森造成。

有民眾看過這段片後認為,普洛西處理總統彈劾案很優秀,灣區的確有無家可歸者問題,但不應該互相指責,要集中興建房屋及幫助有精神問題的人。

加州參議員威善高反擊,指特朗普是造成這個局面的始作俑者,他不斷削減各種的福利及興建房屋的撥款,批評特郎普沒有資格批評舊金山的問題。

特朗普亦留言指,加州及紐約必須做些事去解決無家可歸者問題,如果兩州的州長無法處理現在的局面,他們需要有禮貌地請求幫忙。

有民眾表示,露宿者是全國性問題,不應該將責任推到某一個人的身上。

州長紐森的辦公室亦回應指,聯邦政府9月份拒絕了加州請求撥款處理無家可歸者問題的申請。

版權所有,不得轉載。