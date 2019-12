【有線新聞】

美國一份調查顯示,特朗普總統及前總統奧巴馬雙雙成為本年度最受美國人民景仰的男士,是特朗普首次在此調查與奧巴馬並列。

在民調機構蓋洛普的最新調查中,奧巴馬第12次當選美國人心目中最受景仰男士,追平已故總統艾森豪威爾的紀錄。

而今年特朗普也終於首度追上奧巴馬,與他看齊,同樣獲18%受訪者視為目前在世上最受景仰的男士。

機構自1948年開展此項調查以來,通常由現任總統當選榜首多達58次,但特朗普過去數年都屈居奧巴馬之後。

今年有過千人受訪,得出黨派壁壘分明的結果,41%民主黨受訪者支持奧巴馬。而45%受訪共和黨員就投特朗普一票,獨立人士對兩人的支持就大約各佔一半。

緊隨的上榜男士沒人得票超過2%,包括前總統卡特及教宗方濟各。

至於美國人最景仰的女士,亦由奧巴馬及特朗普的夫人爭奪,奧巴馬太太米歇爾雖由上年得票15%,跌至10%,但仍足以擊敗得票5%的第一夫人梅拉尼婭蟬聯此名銜。

瑞典環保少女童通貝里,就與前國務卿希拉莉及名嘴奧花雲費,得票3%並列第三。