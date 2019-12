德州基督教堂槍擊案兩死 槍手被保安員擊斃

【KTSF 張麗月報導】

德州Fort Worth近郊的White Settlement市一間基督教堂,週日早上做禮拜時發生槍擊案,造成兩人死亡,槍手就被教友擊斃,教堂就將開槍的過程串流直播。

槍擊案發生在德州White Settlement市的West Freeway基督教堂,當時教堂裡面有超過240人。

在週日早上的宗教儀式舉行期間,原本平靜的教堂突然間變得混亂和恐懼,教堂還串流直播整個儀式。

當時坐在槍手前面幾排座位的一名教友說,她一見到槍手的打扮就覺得不妥。

Isabel Arreola說:”我對丈夫說,我感覺不安,我覺得他(槍手)的打扮,蓄鬍子和戴假髮,看起來很假,我不時向後望。”

其後她發覺這名男子行近在場的一名助手說了一些東西,又坐下來,但不久他又再次靠近這名助手,今次見到他開槍,有人大叫,四散逃跑。

Arreola說:”我看見他拔槍,我恐慌起來,然後聽到槍聲,我們大叫,設法匿藏在座位下。”

目擊者又說,有些教友拔槍,其中一名保安人員開槍擊斃槍手,這名開槍的保安員立即成為英雄,他們慶幸槍手被擊斃,否則還會死得人多。

今次槍擊案有兩名教友死亡,當局表示,槍手是43歲的Keith Thomas Kinnunen,他曾經是遊民,有多次犯罪前科,他行兇動機仍有待調查。

