德州基督教堂槍擊案兩死 槍手被保安員擊斃

【KTSF 張麗月報導】

德州Fort Worth近郊的White Settlement市一間基督教堂，週日早上做禮拜時發生槍擊案，造成兩人死亡，槍手就被教友擊斃，教堂就將開槍的過程串流直播。

槍擊案發生在德州White Settlement市的West Freeway基督教堂，當時教堂裡面有超過240人。

在週日早上的宗教儀式舉行期間，原本平靜的教堂突然間變得混亂和恐懼，教堂還串流直播整個儀式。

當時坐在槍手前面幾排座位的一名教友說，她一見到槍手的打扮就覺得不妥。

Isabel Arreola說：”我對丈夫說，我感覺不安，我覺得他（槍手）的打扮，蓄鬍子和戴假髮，看起來很假，我不時向後望。”

其後她發覺這名男子行近在場的一名助手說了一些東西，又坐下來，但不久他又再次靠近這名助手，今次見到他開槍，有人大叫，四散逃跑。

Arreola說：”我看見他拔槍，我恐慌起來，然後聽到槍聲，我們大叫，設法匿藏在座位下。”

目擊者又說，有些教友拔槍，其中一名保安人員開槍擊斃槍手，這名開槍的保安員立即成為英雄，他們慶幸槍手被擊斃，否則還會死得人多。

今次槍擊案有兩名教友死亡，當局表示，槍手是43歲的Keith Thomas Kinnunen，他曾經是遊民，有多次犯罪前科，他行兇動機仍有待調查。

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