南灣Palo Alto一間水療按摩中心的華裔男職員,涉嫌兩次性侵犯顧客被警方拘捕。

事發在一間名為Body Kneads Day Spa的水療按摩中心,位於San Antonion Road。

女事主表示,被一名男職員在按摩時兩次性侵犯,警方憑線索拘捕46歲男職員Gang Wang,Wang面臨兩項性侵犯重罪起訴,警方相信案件可能涉及更多受害人。

