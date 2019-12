【KTSF 郭柟報導】

有報導指最近發現舊金山市內一些停車收費錶有故障,無法投入硬幣支付停車費,民眾可以用甚麼方法付款呢?

本地7號電視台的報導指,最近發現在舊金山Grant Avenue,幾乎每個停車錶都有故障,無法投入硬幣。

有附近居民指,每天都有人來修理。

舊金山交通局表示,如果發現無法用硬幣付款,民眾應該用其他付款方法,包括使用銀行卡或手機app,但是如果以上方法都不行,當局指還有一個方法,就是前往附近零售店購買一張預繳泊車卡,有20元或者50元卡選擇,不過步行去買泊車卡期間,可能面臨被開罰單的風險。

交通局2012年報告指,當局每年從咪錶泊車費賺取4,700萬元收入。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。