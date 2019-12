【KTSF 郭柟報導】

舊金山警方拘捕了4名涉嫌在灣區各地連環爆竊車輛的人,他們將面對包括爆竊、藏有槍械和拒捕等多項罪名起訴。

警方在12月17日晚約7點半,在Geary Boulevard接報指有車輛爆竊案,憑目擊者線索追蹤到疑犯所開的車輛,並將該車截停,車內4名廿幾歲的青年落車逃走時被捕。

警員在他們的車內搜獲贓物,包括多部手機、手提電腦、平板電腦、護照、銀行卡、珠寶、禮卡、藥物以及4枝槍,就連疑犯所開的車輛都是從Stockton市偷來的。

