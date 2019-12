【KTSF】

南灣聖荷西市一幢住屋週一晚發生火警,消防員救出兩頭家貓。

Fire knocked down. Two cats rescued from the structure. pic.twitter.com/gpkAUYUSfl — San Jose Fire Dept. (@SJFD) December 31, 2019

當局於晚上8時52分接獲火警舉報,地點在Live Oak Way 730號,消防員於晚上9時38分將火勢撲熄。

消防員將兩頭被困的家貓救出,但沒有透露火警發生時是否有人在家,或有沒有人受傷。

版權所有,不得轉載。