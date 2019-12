San Bruno市Best Buy被偷手提電腦 警緝兩疑犯

【KTSF】

中半島San Bruno警方正追緝兩名劫案疑犯,二人涉嫌在Best Buy商店偷走多部手提電腦,再向嘗試截停他們的保安員使用電擊槍。

事發於週日晚上7時50分左右,地點在El Camino Real 1250號的Best Buy商店,二人涉嫌取走多台手提電腦,在步行至出口處時,有保安員企圖截停他們,其中一名疑犯取出電擊槍向保安員施襲,兩名疑犯之後成功登上接應車輛逃走。

警方正在追緝兩名非洲裔疑犯的下落,二人年約20餘歲,其中一人身穿白色連帽上衣,另一人身穿黑色連帽上衣,接載二人逃走的車輛可能是銀色或灰色四門日產或Cadillac汽車。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡San Bruno市警方,電話:(650) 616-7100,或傳電郵往:[email protected]

