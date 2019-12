週二除夕夜灣區公共交通有特別安排（視頻）

【KTSF 吳倩妤報導】

週二除夕夜,民眾如果需要出門,交通上有什麼要留意?

由於舊金山大除夕夜將在海旁舉行新年煙花匯演,預計在晚上11點開始,到元旦日凌晨1點,渡輪碼頭附近區域交通將變得繁忙。

Muni從大除夕夜晚上8點至元旦日凌晨5點將免費。

灣區捷運(BART)大除夕夜服務時間將會延長至元旦日凌晨3點。

不過Antioch/Richmond線前往舊金山的列車,從除夕夜8點起將不停Embarcadero站,而Dublin/Pleasanton線晚上8點起將不停Montgomery站。

煙花匯演結束後,除上述線路有同樣停站變化外,Dublin/Pleasanton線也將不停West Oakland站。

加州火車(Caltrain)大除夕夜晚上8點到元旦凌晨2點將會免費,而San Francisco Bay Ferry在元旦日將暫停服務。

