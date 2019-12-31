除夕夜灣區多個大眾運輸服務讓民眾免費搭乘

【KTSF 古琳嘉報導】

週二會有不少人外出慶祝跨年，灣區多個大眾運輸服務週二到週三都可免費搭乘。

舊金山Muni公車週二晚上8點開始一直到週三凌晨5點，全線免費搭乘，包括觀光纜車在內，部分地點還會增加Muni班次。

Santa Clara交通局VTA也因為要歡迎新的公車和輕軌列車班表，從週末開始一直到週二晚都讓民眾免費搭乘。

至於加州火車（Caltrain）週二晚8點開始也提供免費服務，一直到週三凌晨兩點。

另外，服務中半島的Samtrans從週二晚8點起持續到週三清晨5點免費。

灣區捷運（BART）則沒有免費，但是將會增加班次到凌晨3點。

另外，美國汽車協會（AAA）由週二晚6點到週三清晨6點提供安全交通回家計畫，不論是不是會員，都可以申請免費送到家服務，有地域限制，民眾可以致電(855) 286-9246查詢。

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