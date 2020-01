除夕夜灣區多個大眾運輸服務讓民眾免費搭乘

【KTSF 古琳嘉報導】

週二會有不少人外出慶祝跨年,灣區多個大眾運輸服務週二到週三都可免費搭乘。

舊金山Muni公車週二晚上8點開始一直到週三凌晨5點,全線免費搭乘,包括觀光纜車在內,部分地點還會增加Muni班次。

Santa Clara交通局VTA也因為要歡迎新的公車和輕軌列車班表,從週末開始一直到週二晚都讓民眾免費搭乘。

至於加州火車(Caltrain)週二晚8點開始也提供免費服務,一直到週三凌晨兩點。

另外,服務中半島的Samtrans從週二晚8點起持續到週三清晨5點免費。

灣區捷運(BART)則沒有免費,但是將會增加班次到凌晨3點。

另外,美國汽車協會(AAA)由週二晚6點到週三清晨6點提供安全交通回家計畫,不論是不是會員,都可以申請免費送到家服務,有地域限制,民眾可以致電(855) 286-9246查詢。

