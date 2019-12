特朗普政府今年推多項移民新政 加強遣返無證人士

【KTSF 張麗月報導】

為了爭取連任,實現選舉諾言,特朗普政府今年推出多項新的移民政策。

在移民問題上,特朗普政府訂立新規定,擴大有關公共負擔的定義,在10月中生效,對於領取聯邦醫療保健(Medicaid)、糧食券(即是加州的CalFresh)、住房補助以及其他現金援助者,移民當局可以拒絕其綠卡申請。

新政策影響正在申請綠卡、想調整身份或尋求入境美國的人士。

此外,特朗普政府在6月時,中止在邊界實施零容忍執法政策,即是不再將尋求庇護者的migrants遊民家庭拆散,而改為要他們在申請庇護期間留在墨西哥境內或全家拘留。

在零容忍政策下,當局將家長與未成年兒童分別拘留,家長面臨刑事起訴,子女就視為無陪伴外籍兒童處理,至今仍有大量無證外籍兒童分別滯留在南部邊界的臨時拘留中心,而那些地方環境和待遇都惡劣,因而發生多宗因病死亡個案,不但引發民權與醫護界的關注,而特朗普政府也因此面對多宗相關的法律訴訟。

與此同時,移民執法局(ICE)公布,截至9月底的2019財政年度,ICE遣返了26.7萬無證移民,人數比去年同期增加4%,當中絕大部份是墨西哥和中美洲人士。

而整個家庭和無成人陪伴兒童被遣返的數目也分別接近6,000人,同比大幅增加。

此外,ICE也在國內加緊拘捕無證人士,並將一些有遠年刑事案底的合法移民驅逐出境。

針對這些情況,國會眾議院民主黨人在12月中動議立法整頓移民系統,終結”移民刑事化”,修正現行移民法律中存在的涉及種族及敵視移民的種種不公義,停止強制性的移民拘留、停止將合法口岸以外地點越過邊界視為刑事行為、阻止警方與移民執法局合作,當中就提出限制舊案底法律追溯期為5年,及容許當事人向法庭申訴,並容許非法入境尋求庇護者,在遣返程序中也享有司法申訴權。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。