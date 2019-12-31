特朗普政府今年推多項移民新政 加強遣返無證人士

【KTSF 張麗月報導】

為了爭取連任，實現選舉諾言，特朗普政府今年推出多項新的移民政策。

在移民問題上，特朗普政府訂立新規定，擴大有關公共負擔的定義，在10月中生效，對於領取聯邦醫療保健（Medicaid）、糧食券（即是加州的CalFresh）、住房補助以及其他現金援助者，移民當局可以拒絕其綠卡申請。

新政策影響正在申請綠卡、想調整身份或尋求入境美國的人士。

此外，特朗普政府在6月時，中止在邊界實施零容忍執法政策，即是不再將尋求庇護者的migrants遊民家庭拆散，而改為要他們在申請庇護期間留在墨西哥境內或全家拘留。

在零容忍政策下，當局將家長與未成年兒童分別拘留，家長面臨刑事起訴，子女就視為無陪伴外籍兒童處理，至今仍有大量無證外籍兒童分別滯留在南部邊界的臨時拘留中心，而那些地方環境和待遇都惡劣，因而發生多宗因病死亡個案，不但引發民權與醫護界的關注，而特朗普政府也因此面對多宗相關的法律訴訟。

與此同時，移民執法局（ICE）公布，截至9月底的2019財政年度，ICE遣返了26.7萬無證移民，人數比去年同期增加4%，當中絕大部份是墨西哥和中美洲人士。

而整個家庭和無成人陪伴兒童被遣返的數目也分別接近6,000人，同比大幅增加。

此外，ICE也在國內加緊拘捕無證人士，並將一些有遠年刑事案底的合法移民驅逐出境。

針對這些情況，國會眾議院民主黨人在12月中動議立法整頓移民系統，終結”移民刑事化”，修正現行移民法律中存在的涉及種族及敵視移民的種種不公義，停止強制性的移民拘留、停止將合法口岸以外地點越過邊界視為刑事行為、阻止警方與移民執法局合作，當中就提出限制舊案底法律追溯期為5年，及容許當事人向法庭申訴，並容許非法入境尋求庇護者，在遣返程序中也享有司法申訴權。

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