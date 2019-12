美國駐伊拉克大使館遭示威者包圍及破壞

【有線新聞】

美國駐伊拉克大使館被支持親伊朗武裝組織的民眾包圍和破壞,安全部隊施放催淚彈及閃光彈驅散,特朗普總統指責伊朗在背後策劃。

數以百計支持親伊朗武裝組織”真主旅”的伊拉克民眾,週二早上包圍美國駐巴格達大使館,拆下門外標誌,掉在地上踐踏。

有人放火破壞大使館的更亭,又向大使館內擲石頭,目擊者說有人攀越圍牆入內,高叫反對美國的口號。

示威者是抗議美軍周日空襲盤踞伊拉克境內的”真主旅”,造成25名民兵死亡。

軍人用擴音器呼籲民眾散去,一度施放催淚彈及閃光彈驅散。

據報伊拉克特別部隊駐守在大使館外,後來示威人數愈來愈多,才退入大使館範圍內。美國駐伊拉克大使及大使館內其他職員要疏散。

特朗普在社交網站發文,直指伊朗策劃示威者破壞伊拉克大使館,說伊朗要負上全部責任,並期望伊拉克保護大使館。

