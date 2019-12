【KTSF】

週日晚上,有一名男子在Menlo Park騎單車,路過一戶人家門口,無緣無故開槍打傷他們4歲的狗Rambo,狗隻目前沒事,狀況穩定。

警方表示,該案發生在Hollyburne街1100號路段,槍擊發生時,屋主在屋內聽到槍聲,出來時看到一名年輕男子穿著黑色外套、深色褲子,當時正在Pierce路上往北逃跑。

如果有人有相關資訊,請聯絡Menlo Park警察局或致電(650) 330-6395匿名報案。

