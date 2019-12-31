香港送走2019迎接2020年 尖沙咀蘭桂坊迫滿人（視頻）

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送走2019，香港維多利亞港雖然沒有煙花匯演，尖沙咀海傍一樣迫滿人，但很多人今年的新年願望都不一樣，蘭桂坊亦有不少人迎接2020年。

動盪的2019年，連最後8秒都在叫政治訴求，在尖沙咀海旁迎接新一年，他們的願望都離不開這個五字手勢。

有學生表示，有些事要表達但未得到回應，來年希望香港人有5個願望可達成，有市民亦指今年是最好的一年，也是最壞的一年，因為有太多政治動盪，但見到香港人團結，來年目標是願榮光歸香港。

與往年不同，尖沙咀少了煙花，但多了一些政治口號、手勢，亦都多了人戴口罩。

今個除夕，旅發局取消維港煙花匯演，改為加強版”幻彩詠香江”，有燈光配合多幢大廈樓頂的煙火，會展外牆亦出現”2020″的字。

來蘭桂坊倒數的人一樣多，有人說原本不是打算來蘭桂坊，有位澳洲旅客就指煙火匯演取消了、令人失望，所以來酒吧喝酒

送走2019，每個人都想新一年願望成真，有學生希望成績更好，希望入到好的大學，有市民就想大家健康，不要記著不開心的事情，要開心一些。

蘭桂坊的酒吧愈夜愈熱鬧，老闆為了吸客、做多些生意，特意給予優惠價，不用30元就能喝一杯。

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