香港送走2019迎接2020年 尖沙咀蘭桂坊迫滿人（視頻）

送走2019,香港維多利亞港雖然沒有煙花匯演,尖沙咀海傍一樣迫滿人,但很多人今年的新年願望都不一樣,蘭桂坊亦有不少人迎接2020年。

動盪的2019年,連最後8秒都在叫政治訴求,在尖沙咀海旁迎接新一年,他們的願望都離不開這個五字手勢。

有學生表示,有些事要表達但未得到回應,來年希望香港人有5個願望可達成,有市民亦指今年是最好的一年,也是最壞的一年,因為有太多政治動盪,但見到香港人團結,來年目標是願榮光歸香港。

與往年不同,尖沙咀少了煙花,但多了一些政治口號、手勢,亦都多了人戴口罩。

今個除夕,旅發局取消維港煙花匯演,改為加強版”幻彩詠香江”,有燈光配合多幢大廈樓頂的煙火,會展外牆亦出現”2020″的字。

來蘭桂坊倒數的人一樣多,有人說原本不是打算來蘭桂坊,有位澳洲旅客就指煙火匯演取消了、令人失望,所以來酒吧喝酒

送走2019,每個人都想新一年願望成真,有學生希望成績更好,希望入到好的大學,有市民就想大家健康,不要記著不開心的事情,要開心一些。

蘭桂坊的酒吧愈夜愈熱鬧,老闆為了吸客、做多些生意,特意給予優惠價,不用30元就能喝一杯。

