港府短片回顧2019年 林鄭月娥稱會聆聽民意（視頻）

【有線新聞】

香港特區政府發布短片回顧2019年,香港行政長官林鄭月娥表示,自己對社會動盪、責無旁貸,會虛心聆聽民意,並要承認香港制度上有不足;勞工及福利局局長羅致光就預告綜援及在職家庭津貼會有顯注改善。

短片由外判公司製作,全長3分鐘,特首林鄭月娥指2019年香港經歷前所未有的挑戰,「因反修例而引起的社會動蕩,持續了超過半年,市民覺得痛心、焦慮、失望,甚至憤怒,作為行政長官,我責無旁貸。」又稱會虛心聆聽為社會尋找出路,政府除了要處理面前的困難,亦要承認制度上的不足,以及社會多年來積聚了的深層次矛盾。她指解決困局的過程中,會堅守一國兩制的原則,以及維護法治核心價值。

緊接出場的是財政司司長陳茂波,他說經濟深受打擊,失業率上升,政府已推出多輪紓困措施。而勞工及福利局局長羅致光就預告低下階層有好消息,「在未來我們亦會就綜援計劃及在職家庭津貼,作出實質和顯著的改善。」

運輸及房屋局局長陳帆就說已盡量壓縮公屋的設計及建造時間,加快房屋供應,但未來十年仍會供不應求。短片最後由林鄭月娥作結,說新一年、有新希望,願社會早日復和、市民融洽相處、香港重新出發。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。