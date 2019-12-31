港府短片回顧2019年 林鄭月娥稱會聆聽民意（視頻）

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香港特區政府發布短片回顧2019年，香港行政長官林鄭月娥表示，自己對社會動盪、責無旁貸，會虛心聆聽民意，並要承認香港制度上有不足；勞工及福利局局長羅致光就預告綜援及在職家庭津貼會有顯注改善。

短片由外判公司製作，全長3分鐘，特首林鄭月娥指2019年香港經歷前所未有的挑戰，「因反修例而引起的社會動蕩，持續了超過半年，市民覺得痛心、焦慮、失望，甚至憤怒，作為行政長官，我責無旁貸。」又稱會虛心聆聽為社會尋找出路，政府除了要處理面前的困難，亦要承認制度上的不足，以及社會多年來積聚了的深層次矛盾。她指解決困局的過程中，會堅守一國兩制的原則，以及維護法治核心價值。

緊接出場的是財政司司長陳茂波，他說經濟深受打擊，失業率上升，政府已推出多輪紓困措施。而勞工及福利局局長羅致光就預告低下階層有好消息，「在未來我們亦會就綜援計劃及在職家庭津貼，作出實質和顯著的改善。」

運輸及房屋局局長陳帆就說已盡量壓縮公屋的設計及建造時間，加快房屋供應，但未來十年仍會供不應求。短片最後由林鄭月娥作結，說新一年、有新希望，願社會早日復和、市民融洽相處、香港重新出發。

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