【KTSF】

美國今年的流感爆發繼續肆虐,聯邦疾病防控中心(CDC)估計,再有多300人因流感而死亡,當中包括3名兒童在內,令流感病患死亡人數增至2,100人。

CDC表示,今年的流感季節提早在9月開始以來,估計有超過450萬人感染流感病毒,至今有超過2,100人死亡,當中包括22名兒童,這個發病率比正常偏高。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。