聯邦交通部長趙小蘭訪舊金山華埠 中華總會館發言（視頻）

聯邦交通部華裔部長趙小蘭(Elaine Chao)相隔18年後重臨舊金山華埠,她在中華總會館發言,並在龍岡公所祭祖。

數十名華埠僑領在中華總會館恭迎趙小蘭,趙小蘭對上一次到訪舊金山華埠已經是18年前,當時是以勞工部部長的身分。

她表示,今次到訪灣區是陪爸爸探望妹妹,再受邀來到華埠。

趙小蘭說:”我還記得,我本來是在那個美國銀行工作,所以我在舊金山住了3年,我回來之後,都是好像是回家一樣,感謝你們今天在這邊。”

趙小蘭受到僑領熱烈的歡迎,互送紀念品之餘,並耐心與他們逐一合照。

逗留一個多小時後,趙小蘭轉往龍岡公所祭祖,龍岡是四姓,劉、關、張及趙的聯合中心。

趙小蘭發言時分享自己的故事,她表示,爸爸是航海員,29歲考了國家級考試,得到第一名,因此有機會來美國深造。

當時趙小蘭的媽媽帶著她,同時懷孕7個月,但媽媽都堅決讓丈夫外闖。

3年後,一家人終於在紐約團聚,在台灣出生的趙小蘭,當年只有8歲。

趙小蘭說:”那時候,我還記得,我父母吃了好多苦,但是我們中國人了解這樣子,對不對,很多我們中國人,都是從國外到美國來,剛來的時候實在是很難的,可是我父母當時是很樂觀,他們覺得以後總是會好的。”

趙小蘭表示,華人這種刻苦的精神,孝順父母的品質,是美國主流社會不懂的,因此華人應該有自信,向主流社會宣揚這種美德。

由於趙小蘭的行程緊密,她最後沒有接受媒體的採訪。

明年就是總統大選,究竟趙小蘭此行是否幫總統特朗普助選呢?她的下屬指絕對不是,這次只是禮節性拜訪。

