聯邦交通部長趙小蘭訪舊金山華埠 中華總會館發言（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

聯邦交通部華裔部長趙小蘭（Elaine Chao）相隔18年後重臨舊金山華埠，她在中華總會館發言，並在龍岡公所祭祖。

數十名華埠僑領在中華總會館恭迎趙小蘭，趙小蘭對上一次到訪舊金山華埠已經是18年前，當時是以勞工部部長的身分。

她表示，今次到訪灣區是陪爸爸探望妹妹，再受邀來到華埠。

趙小蘭說：”我還記得，我本來是在那個美國銀行工作，所以我在舊金山住了3年，我回來之後，都是好像是回家一樣，感謝你們今天在這邊。”

趙小蘭受到僑領熱烈的歡迎，互送紀念品之餘，並耐心與他們逐一合照。

逗留一個多小時後，趙小蘭轉往龍岡公所祭祖，龍岡是四姓，劉、關、張及趙的聯合中心。

趙小蘭發言時分享自己的故事，她表示，爸爸是航海員，29歲考了國家級考試，得到第一名，因此有機會來美國深造。

當時趙小蘭的媽媽帶著她，同時懷孕7個月，但媽媽都堅決讓丈夫外闖。

3年後，一家人終於在紐約團聚，在台灣出生的趙小蘭，當年只有8歲。

趙小蘭說：”那時候，我還記得，我父母吃了好多苦，但是我們中國人了解這樣子，對不對，很多我們中國人，都是從國外到美國來，剛來的時候實在是很難的，可是我父母當時是很樂觀，他們覺得以後總是會好的。”

趙小蘭表示，華人這種刻苦的精神，孝順父母的品質，是美國主流社會不懂的，因此華人應該有自信，向主流社會宣揚這種美德。

由於趙小蘭的行程緊密，她最後沒有接受媒體的採訪。

明年就是總統大選，究竟趙小蘭此行是否幫總統特朗普助選呢？她的下屬指絕對不是，這次只是禮節性拜訪。

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