加州擬立法規定犯醉駕條例人士汽車需裝酒測儀器（視頻）

KTSF 古琳嘉報導

從聖誕到新年節日期間,也是醉酒駕車案件頻發的時候,有加州議員、警方和社區關注組織共同呼籲駕駛人酒後不要開車,並要求加州眾議會公共安全委員會盡快審查通過關於汽車安裝酒測儀器的SB 545法案。

節日期間參加派對,總少不了要喝酒,不過喝酒之後千萬不要開車,因為醉酒駕車肇事的事故,在聖誕新年期間非常頻發,致死率也高得驚人。

加州州參議員Jerry Hill說:”不管市面上有多少交通選項,在聖誕到新年期間,全國每年有300人死於醉駕。”

Hill週一在南舊金山市警察局和警方及反醉酒駕車組織Mothers Against Drunk Driving共同召開記者會,啟動”Choose Your Ride”宣傳活動,喝了酒要慎選安全的交通方式。

南舊金山市警方Keith Wall說:”你若喝了酒或加上藥物或酒精,你要選擇安全的交通方式回家,可以找一位清醒的指定駕駛,叫計程車或是網的Uber或Lyft,如果你不選擇安全的方式,最後你可能會變成坐在警車上前往監獄,坐在救護車上前往醫院,或是在靈車上前往墓地。”

與會者強調加州SB545法案的重要性,該法案要求對於所有曾因酒駕被定罪的人士,車上要強制安裝連接酒精濃度檢測儀器的汽車發動設備(ignition interlocks)。

Hillsborough市長吳明芳(Marie Chuang)說:”最主要這個SB545給我們機會就是說,用科技來幫助喝酒的人,能夠決定說他可不可以開車。”

裝上這套設備的駕駛人,啟動車輛前必須吹氣檢測酒精濃度有多少,低於法定標準會呈現綠燈,便可以啟動車輛,如果酒精濃度超標,車子就無法發動。

這項法案是為了紀念一名被人醉酒駕車撞死的受害人Matthew Klotzbach,他的母親Mary Klotzbach因此成為反酒駕的倡議者。

Mary Klotzbach說:”我們必須停止流血,要確保SB545法案獲得通過,就可以做到。”

目前加州要求醉酒駕車再犯者,以及因酒駕涉及受傷首犯者,在車內要安裝連接酒精濃度檢測器的發動設備,SB545法案則將安裝對象擴大到所有曾因酒駕被定罪的人士。

法案已在加州參議會通過,關注人士呼籲加州眾議會公共安全委員會儘快完成SB545法案的審議,以便在2020年會期提交到加州眾議會全院審查,如果最終立法通過,將在通過後下個年度的1月正式實施。

根據生產這類儀器的廠商表示,他們並不會收取安裝費,而根據使用者的收入,每個月會收取的費用會不同,從如果是低收入的話,每個月會收取7元左右的費用,而其它收費者最高可能是每個月60多元,希望是一個可負擔的數字。

