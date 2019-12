舊金山回收公司1月2日開始回收聖誕樹（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

許多人會將聖誕樹留到元旦之後才拆,舊金山綠源再生資源回收公司將從1月2日開始回收聖誕樹。

聖誕樹回收是舊金山市府的傳統,今年是第33年,這台巨型木片切削機,一次能將一棵完整的樹木變成含有養分的覆蓋物,將用作商業用地及舊金山市內公園的景觀。

舊金山環保局局長Deborah Raphael說:”樹必須是未裝飾樹,必須沒有裝飾,沒有金屬,沒有亮片,沒有裝飾物,沒有釘子,沒有基座,就只有樹,樹可以變成覆蓋物,覆蓋物可以保護地球。”

綠源再生公司Recology將從1月2日到1月15日回收聖誕樹,如果樹超過6英呎高,要先鋸成兩段。

舊金山工務局代表Peter Lau說:”請把樹依回收日期放在回收桶旁邊,而不是隨時都可以丟,這樣不會阻礙人行道及街道,防止火災。”

除了聖誕樹的回收,節日期間是舊金山一年中消耗食物最多的日子,舊金山市內產生成噸食物殘渣,在11、12月期間增加17個百分點,Recology呼籲市民,使用環保堆肥桶來裝咖啡渣、蔬果皮等,如果民眾錯過聖誕樹的回收時間,就得親自把樹搬到回收中心。

今年1月舊金山就回收超過500噸的聖誕樹。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。