元旦日起PG&E, AC Transit將加價 加州實施新私隱法（視頻）

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從週三開始，加州有很多新法例會實施，以下是一些和民生息息相關的新法。

首先有加州消費者私隱法案（California Consumer Privacy）法案旨在保護消費者的手機和網絡數據，受到保護的數據包括用戶的真實姓名、賬戶名、密碼、電話號碼、地址、定位、瀏覽以及購買紀錄等信息。

法案同時保護種族、宗教信仰、婚姻狀態、性取向，以及生物特徵信息，一些公司已經允許用戶將身份和數據分開，藉此可以匿名使用你的數據。

新法實施之後，違反法例的公司將面臨罰款，每次違規將被罰數千元，如果由於公司疏忽發生數據洩漏事件，消費者可以使用新法向使用數據的公司提告。

如果用戶選擇不讓公司使用其私人信息，新法則規定公司不能向用戶拒絕提供服務，但可以限制服務。

太平洋煤電公司（PG&E）於1月1日起加價，PG&E今次加價是早前已經獲得監管機構投票通過，PG&E今次只對電力服務加價，預期加幅達2.7%，只用電力服務用戶的賬單，每月將增加3.29元。

由於天燃氣服務會減價1.3%，每月約減少65美仙，因此使用兩項服務的用戶，月結單增幅將比只用電力服務的少，每月將增加2.64元。

參加了PG&E的折扣計劃的低收入家庭將獲得豁免。

而行走東灣的AC Transit，亦將會從週三開始加價，成人本地線路單程票價將會加至2.5元，青少年、長者及殘障人士，本地線路單程票價將會加至1.25元，成人跨海灣線路票價將會加至6元，青少年、長者及殘障人士跨海灣線路票價則加至3元。

使用Clipper Card的乘客，在本地線路上將獲額外優惠，不過在跨海灣線路就一樣。

這是AC Transit 2018年通過的一項改善計劃的首階段加價措施，第二輪的加價措施將在2022年的1月1日實施。

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