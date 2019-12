元旦日起PG&E, AC Transit將加價 加州實施新私隱法（視頻）

【KTSF】

從週三開始,加州有很多新法例會實施,以下是一些和民生息息相關的新法。

首先有加州消費者私隱法案(California Consumer Privacy)法案旨在保護消費者的手機和網絡數據,受到保護的數據包括用戶的真實姓名、賬戶名、密碼、電話號碼、地址、定位、瀏覽以及購買紀錄等信息。

法案同時保護種族、宗教信仰、婚姻狀態、性取向,以及生物特徵信息,一些公司已經允許用戶將身份和數據分開,藉此可以匿名使用你的數據。

新法實施之後,違反法例的公司將面臨罰款,每次違規將被罰數千元,如果由於公司疏忽發生數據洩漏事件,消費者可以使用新法向使用數據的公司提告。

如果用戶選擇不讓公司使用其私人信息,新法則規定公司不能向用戶拒絕提供服務,但可以限制服務。

太平洋煤電公司(PG&E)於1月1日起加價,PG&E今次加價是早前已經獲得監管機構投票通過,PG&E今次只對電力服務加價,預期加幅達2.7%,只用電力服務用戶的賬單,每月將增加3.29元。

由於天燃氣服務會減價1.3%,每月約減少65美仙,因此使用兩項服務的用戶,月結單增幅將比只用電力服務的少,每月將增加2.64元。

參加了PG&E的折扣計劃的低收入家庭將獲得豁免。

而行走東灣的AC Transit,亦將會從週三開始加價,成人本地線路單程票價將會加至2.5元,青少年、長者及殘障人士,本地線路單程票價將會加至1.25元,成人跨海灣線路票價將會加至6元,青少年、長者及殘障人士跨海灣線路票價則加至3元。

使用Clipper Card的乘客,在本地線路上將獲額外優惠,不過在跨海灣線路就一樣。

這是AC Transit 2018年通過的一項改善計劃的首階段加價措施,第二輪的加價措施將在2022年的1月1日實施。

