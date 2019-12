【KTSF】

東灣柏克萊的手提電腦及手機盜竊在過去一年大幅上升,究竟市民應該如何防盜呢?

柏克萊警方表示,在今年的首11個月,全是最少發生80宗手提電腦及手機的盜竊案,而在2018年全年只有61宗。

警方指,當地的Strada咖啡店是盜竊黑點,一共發生最少7宗盜竊案,而賊人的目標大多是蘋果電腦,因為轉售的價格較高。

警方提醒,市民可以坐在咖啡店較內面的位置,不要坐近門口,這樣賊人會較難逃走,或者買一把鎖,將電腦與桌子鎖在一起。

在今年發生過的盜竊案當中,警方指,當中一半已經破案,賊人大多是未成年人士。

