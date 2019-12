影評：《我失去了身體》是今年最原創、感人的動畫片

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一只斷手在和主人分開之後,經過一段歷程,要找回主人的故事。

一只斷手在醫院的一個冷凍櫃中逃出,在法國巴黎街上有一個目的,就是要找回主人,過程有如一段歷險記。於此同時,在巴黎當披薩遞送的一名青少年Naoufel,也因為經常無法在預定時間內送披薩,而被老闆辱罵。一次雨中送貨,在公寓的通訊機和訂披薩的一個女子Gabrielle 交談。好奇下,找到Gabrielle 工作的圖書館,趁機和她交上朋友。Naoufel 為了要更加接近Gabrielle,也辭職來當Gabrielle 木匠叔叔的學徒。觀眾可以從中認識到,原來斷手的主人就是Naoufel。

電影還有一段回顧的黑白片段,就是回顧Naoufel 的童年。看他如何從充滿愛的家庭成長,到一夜間成為孤兒。這三段故事交叉引述,就是電影的故事。Naoufel 的手為什麼會被切斷?他和Gabrielle 又會出現什麼樣的感情?而Naoufel 又是怎樣成為孤兒?

除了扣人的故事情節,電影配樂方面帶有隱憂的美感,留下深刻印象、難以忘懷。而一只有自己生命和思考能力的斷手,想要和主人團聚的歷險記,這是今年最原創的電影題材之一。故事也置問人們是否能夠掙脫命運的糾纏,或許能夠從面對萬難的情況下,找到能夠讓自己幸福的一小片空間。

《我失去了身體 I Lost My Body》是今年最帶有真實感的動畫片 。滿分五分中得四分,值得強力推薦。觀眾可以在Netflix 串流平台,選擇不同語言配音的版本觀看,也還有中文字幕。

電影網頁:https://www.netflix.com/title/81120982

“I Lost My Body” is the year’s most original and moving animated feature

Rating: 4 out of 5 stars

