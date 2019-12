影評：21世紀版《小婦人》最親切也最具娛樂性

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

19世紀美國麻省,一個家庭中四個姊妹的故事多次搬上螢幕。

19世紀一個貧苦家庭中的四朵花:

老大Jo 喜愛寫作,投稿時認識到必須配合出版商的要求,即使故事結局並不是自己想要的。

老二Amy 是一個有天分的畫家,但令她心歡的卻是暗戀姐姐的鄰居Laurie。

老三Meg 年輕出嫁,和丈夫過著貧困但恩愛的生活。

老四Beth 從對音樂的愛好,得到成長的快樂。

故事主要環繞在大姊Jo 身上,看她如何在當時社會中為自己找到立足的方式。雖然對鄰居Laurie 有好感與默契,卻因為要追求自己的夢想而撇開這內心的慾望。她大聲呼叫,不想受制於社會對女性要結婚成家的要求,但也坦然自己有時真的感覺非常孤單。究竟什麼才能夠給這些少女帶來快樂?

好萊塢自1930年代開始,就把這個故事搬上銀幕。而2019年版本的故事,由新進女導演Greta Gerwig 同兼編劇的身分,帶有21世紀的思想。在看兩個世紀前女性在社會中的掙扎,也能夠對這段時間內社會進步多少而思考。特別是新版《Little Women》,不是讓觀眾先看這幾位少女的童年時段,而是從他們的青少年時期開始。在回顧的時候再帶觀眾看她們童年天真的年代,將這兩段時光的人物做對比,見證她們的成長和變遷。

當中最突出的人物Jo ,也是由多次提名奧斯卡的年輕女星Saoirse Ronan 主演,將人物不羈的性格傳神演活。更要強調為電影配樂的大師Alexandre Desplat,也給影片製造一種帶希望的精神,也是電影的一大魅力。

2019年版本的《小婦人 Little Women》帶有一定的新鮮感受。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:https://www.sonypictures.com/movies/littlewomen

2019’s “Little Women” is the most accessible and entertaining screening adaptation yet

“Screening Room” reviews “Little Women”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.sonypictures.com/movies/littlewomen