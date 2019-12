加州女子疑用染水銀面霜致永久損傷（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

加州首府Sacramento一名女子懷疑因為使用一種被水銀污染的美白面霜,令神經系統出現永久的損傷,包括視力模糊及言語不清等,當局指出,這種有問題的面霜來自墨西哥。

聯邦疾病防控中心(CDC)近日發表的報告指出,Sacramento一名47歲的拉美裔女子,因為使用一種美白面霜,令她一度陷入昏迷。

這宗相信是全美首宗涉及使用受水銀污染的面霜而中毒的個案。

當局表示,今年7月份,該名女子因全身感到奇怪刺痛,及上肢無力而求診,兩星期後,事主出現視力模糊及言語不清的徵狀,醫生轉介事主到舊金山加大的醫院留醫。

入院後,事主的情況急轉直下,曾出現幻覺,神智不清的狀態,經過檢驗後,醫院發現事主體內含有不尋常高濃度的Methylmercury甲基汞。

疾控中心指,甲基汞是水銀的一種,而且毒性非常強,可對人體神經系統造成永久損傷,當局在報告中指,事主很可能永遠無法康復。

事主的家人向疾控中心報告,指事主過去7年,每日會塗兩次一種從墨西哥購買的美白面霜,事主是經過朋友購買。

當局經過檢驗後,公布懷疑有問題的是Pond’s龐氏這種面霜,當局指,面霜是在完成製作後才被水銀污染,相信污染與龐氏的生產過程無關。

雖然事主已經接受治療,沖淡她體內的水銀濃度,但她的情況沒有改善,事主至今仍未能說話及自理,要靠輸營養液維生。

疾控中心及龐氏均發聲明提醒消費者,必須從有信譽的零售商中購買產品,如果發現產品的封條被打開,千萬不要使用或者退回產品。

