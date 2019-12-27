加州女子疑用染水銀面霜致永久損傷（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

加州首府Sacramento一名女子懷疑因為使用一種被水銀污染的美白面霜，令神經系統出現永久的損傷，包括視力模糊及言語不清等，當局指出，這種有問題的面霜來自墨西哥。

聯邦疾病防控中心（CDC）近日發表的報告指出，Sacramento一名47歲的拉美裔女子，因為使用一種美白面霜，令她一度陷入昏迷。

這宗相信是全美首宗涉及使用受水銀污染的面霜而中毒的個案。

當局表示，今年7月份，該名女子因全身感到奇怪刺痛，及上肢無力而求診，兩星期後，事主出現視力模糊及言語不清的徵狀，醫生轉介事主到舊金山加大的醫院留醫。

入院後，事主的情況急轉直下，曾出現幻覺，神智不清的狀態，經過檢驗後，醫院發現事主體內含有不尋常高濃度的Methylmercury甲基汞。

疾控中心指，甲基汞是水銀的一種，而且毒性非常強，可對人體神經系統造成永久損傷，當局在報告中指，事主很可能永遠無法康復。

事主的家人向疾控中心報告，指事主過去7年，每日會塗兩次一種從墨西哥購買的美白面霜，事主是經過朋友購買。

當局經過檢驗後，公布懷疑有問題的是Pond’s龐氏這種面霜，當局指，面霜是在完成製作後才被水銀污染，相信污染與龐氏的生產過程無關。

雖然事主已經接受治療，沖淡她體內的水銀濃度，但她的情況沒有改善，事主至今仍未能說話及自理，要靠輸營養液維生。

疾控中心及龐氏均發聲明提醒消費者，必須從有信譽的零售商中購買產品，如果發現產品的封條被打開，千萬不要使用或者退回產品。

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