南亞海嘯15週年 泰印多國舉行悼念儀式

【KTSF 馮政浩報導】

15年前的12月26日，南亞洲發生大海嘯，造成超過29萬人喪生，印尼、泰國等地週四舉行了悼念海嘯遇難者活動。

2004年12月26日聖誕節翌日早上，蘇門答臘島對開的印度洋發生黎克特9.1級地震，引發南亞大海嘯，印尼、泰國、印度、斯里蘭卡，以及非洲東岸等十多個國家，沿岸地區受到重創，一些地方的海浪超過50多英尺，官方公佈接近23萬人死亡及列為失蹤死亡，損失財物總值約100億元。

印尼亞齊省在當地時間週四舉辦南亞大海嘯15週年紀念日，當地居民扶老攜幼，參加追思哀悼儀式。

亞齊省當時死傷最嚴重，多條村莊夷為平地，超過128,000人喪生，一夕之間親人陰陽永隔，悲痛欲絕。

泰國是另一個遭到南亞海嘯蹂躪的國家，8,000名當地人及遊客，命喪在風景宜人的亞特曼海岸，泰國在週四也有悼念儀式，包括在Phang Nga省一個漁村的社區紀念中心，這條村有5,000人死亡，毀滅超過一半村民生命。

泰國政府將每年的12月26日定為國家防災日，希望提升安全標準，建立災難警覺性。

2004年的蘇門答臘地震，是自從1964年以來全球威力最大地震，並且是1900年以來第三強的地震，事後有150個國家協助救援及重建。

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