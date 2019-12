南亞海嘯15週年 泰印多國舉行悼念儀式

【KTSF 馮政浩報導】

15年前的12月26日,南亞洲發生大海嘯,造成超過29萬人喪生,印尼、泰國等地週四舉行了悼念海嘯遇難者活動。

2004年12月26日聖誕節翌日早上,蘇門答臘島對開的印度洋發生黎克特9.1級地震,引發南亞大海嘯,印尼、泰國、印度、斯里蘭卡,以及非洲東岸等十多個國家,沿岸地區受到重創,一些地方的海浪超過50多英尺,官方公佈接近23萬人死亡及列為失蹤死亡,損失財物總值約100億元。

印尼亞齊省在當地時間週四舉辦南亞大海嘯15週年紀念日,當地居民扶老攜幼,參加追思哀悼儀式。

亞齊省當時死傷最嚴重,多條村莊夷為平地,超過128,000人喪生,一夕之間親人陰陽永隔,悲痛欲絕。

泰國是另一個遭到南亞海嘯蹂躪的國家,8,000名當地人及遊客,命喪在風景宜人的亞特曼海岸,泰國在週四也有悼念儀式,包括在Phang Nga省一個漁村的社區紀念中心,這條村有5,000人死亡,毀滅超過一半村民生命。

泰國政府將每年的12月26日定為國家防災日,希望提升安全標準,建立災難警覺性。

2004年的蘇門答臘地震,是自從1964年以來全球威力最大地震,並且是1900年以來第三強的地震,事後有150個國家協助救援及重建。

