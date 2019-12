特朗普發推文普洛西和加州州長紐森（視頻）

【KTSF 蔡璐陽報導】

這個聖誕假期,特朗普總統雖然不在華府,但是從他的推特可以看出,特朗普仍然受彈劾案困擾,並且抨擊了聯邦眾議長普洛西的選區加州,連加州州長紐森也沒能逃過總統的抨擊。

特朗普週四一早就連續發推文,抨擊普洛西和民主黨人,遲遲不將眾議院已經通過的彈劾條文送往參議院。

特朗普稱呼普洛西等人為騙子,普洛西表明要確保總統在參議院獲得”公平的審訊”,才會向參議院提交彈劾條文。

參議院多數黨領袖麥康尼早已承諾,參議院將友善對待特朗普彈劾案的審判。

麥康尼說:”我做的所有事情都與白宮顧問們有協作,我們知道總統的立場與我們有所區別。”

不過麥康尼的這番表態,也引起了一些同黨人的不滿,阿拉斯加聯邦參議員Lisa Murkowski就表示,她認為參議員應該態度中立。

白宮之前阻止了一些現任和前任的政府官員到眾議院作證,但是民主黨人仍在爭取讓這些官員能夠出席參議院對總統彈劾案的審判,但是關於審判規則的訂立,必須得到大部參議員的投票支持,這就意味著,除了全體民主黨參議員之外,還需要4名共和黨人投贊成票,讓這些證人出面作證。

對此麥康尼就表示,他希望先舉行公開辯論,然後再決定是否需要證人作證。

另一方面,特朗普週四下午還發推文指,普洛西應該把更多精力放在治理加州增長的無家可歸人口,並稱她是瘋狂南茜,特朗普也抨擊加州州長紐森沒有能力解決無家可歸者問題,並喊話如果紐森無法解決,聯邦政府將會介入。

