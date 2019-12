【KTSF】

為了慶祝佳節,咖啡連鎖店Starbucks每日在不同的特定分店,免費贈送一杯特濃咖啡。

Starbucks這個叫做”Pop-Up Parties”的優惠,由即日起至今年年底,全國一共兩百間分店在每日的下午1時至2時贈送免費咖啡。

而一些節日特飲,例如是薄荷巧克力咖啡等,就會以優惠價格出售。

每日免費送咖啡的Starbucks都不同,詳情可上到StarbucksPopup.com查詢。

