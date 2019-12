【KTSF】

舊金山Hayes Valley聖誕節早上發生汽車爆竊案,受害人發現車中的背包被盜後,立即追截賊匪,並出動電擊槍,成功取回失物。

事發於週三早上11時半左右,地點在Franklin街夾Hickory街。

40歲受害人發現汽車被爆竊後,立即追截賊匪,並向其使用電擊槍,賊匪之後把背包擲下,奔跑逃離現場。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。