南灣聖荷西市一名45歲亞裔婦人上週遭重擊受傷,在醫院搶救數天後,延至週二傷重不治。

警方於12月19日晚上10時14分接獲報案,到達Stagehand路200號路段時,發現婦人Thanh Xuan Luong受傷,立即將她送院,婦人搶救數天後不治。

警方仍在調查婦人遇襲的原因,目前未鎖定疑犯的身分,也沒有人被捕。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡聖荷西警方,電話:(408) 277-5283。

