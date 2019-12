【有線新聞】

美國一名孕婦突然作動,前往醫院期間,在公路上由巡警協助,誕下男嬰。

新罕布什爾一個孕婦,聖誕節突然作動,私家車駛到州際公路時要分娩,準爸爸和最快到場的兩名巡警,幫忙接生。

新手爸爸帕赫納指,一切發生得太快,感到震驚。

最後母子平安,巡警還在醫院跟一家三口合照,再放上警方Facebook跟大家分享這個開心時刻。

