東灣奧克蘭(屋崙)一個貨倉週五凌晨近3點發生一級火警,貨倉內6人緊急疏散,一個女人輕微燒傷送院。

火警發生於West Street 3800號路段一個貨倉,靠近580號和24號公路交界,以及MacArthur捷運站。

KCBS引述現場消息指,當局早前曾將有關建築列為危樓,並於一個月前強制要求住在建築內的所有人撤離,但當局擔心,有人可能會再返回貨倉居住,因此一直密切監察情況,結果發現確有人重回建築。

週五凌晨火警發生時,貨倉內的人即時疏散,起火原因未明。

