美中貿易戰及總統彈劾案成美國今年政經大事

【KTSF 張麗月報導】

今年美國本土發生的政治大事,主要是美中貿易戰及總統彈劾案。

今年美國的貿易議題令人關注,首先美中貿易方面,美中兩國官員原則上達成初步的第一階段貿易協議,至於何時正式簽署這份協議仍然有待雙方協商。

這份第一階段貿易協議包括,美方暫停在12月15日實施對1,600億美元入口中國貨品徵收15%關稅,甚至明年都可能不會加關稅。

另外,美方也降低部份現有的關稅率,以換取中方購買大量美國農產品、能源和製造產品等。

現時對己徵收25%關稅、以高科技為主的2,500億元貨品仍會照舊徵稅,餘下約1,400億元中國貨的關稅將會是7.5%。

美國貿易代表萊特希澤透露,這份第一階段協議,不僅牽涉農產品,而是更深入解決知識產權問題,協議附帶有強力的執行條款,以及解決金融服務和匯率問題。

他又說,有多項受爭議的問題要留待第二階段談判去解決,現時仍未訂出談判的時間表,他預料美中第一階段貿易協議可望在下個月簽署。

此外,美國也與墨西哥和加拿大簽署新的貿易協議,取代舊有的北美自由貿易協定(NAFTA),這份新的協議仍需得到本國國會通過才可以落實執行。

新的美加墨協議主要是聚焦在汽車出口和鋼鋁材關稅,以及美國增加對加拿大奶類市場份額。

此外對墨西哥和加拿大汽車生產增設配額,以刺激更多本國的汽車生產,協議也增加環保和勞工管制。

除了貿易問題之外,特朗普總統也面對國會對他的彈劾調查,彈劾案是指控特朗普在烏克蘭事件上濫用職權和妨礙國會調查。

彈劾案先後在眾議院司法委員會,以及民主黨主導的眾議院全院審議表決通過,然後轉交參議院審議表決。

參議院共和黨領袖麥康尼重申,特朗普不會遭彈劾罷免,若果真的要彈劾特朗普,參議院必須有3分之2的贊成票,而目前參議院由共和黨控制,所以民主黨人仍然不夠票將特朗普推下台。

