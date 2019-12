哈薩克載百人客機墜毀 12死多人傷

【有線新聞】

哈薩克一架載約100人的客機,在阿拉木圖機場起飛不久墜毀,當局修訂死亡人數為12人,數十人受傷,49人送院,乘客包括一名中國男子,無受傷,當局指有可能涉及機師犯錯或機件問題。

失事的貝克航空,及同款的”福克100″機型被當地政府下令暫時停飛。

墜毀客機機頭撞入一幢兩層高建築物,損毀嚴重,建築物大幅牆身被撞毀。機身近中間位置斷開,大批救援人員在場搜救。

事發在當地週五早上近7時半,載有93名乘客,及5名機組人員的貝克航空客機,從阿拉木圖飛往首都努爾蘇丹,起飛不久就撞向圍牆並墜落建築物。

有生還者說起飛約兩分鐘機艙便已搖晃,亦有人說客機墜毀前傾側一邊,發出巨響,機上的人大喊大叫,墜機後很快便有機組人員打開逃生出口。

美聯社報道指當地天色清朗,但在機場一帶的路透社記者指現場事發時有濃霧,未知是否與墜機有關。

總統托卡耶夫向遇難者及家屬致哀,表明依法嚴懲要為墜機負責的人,當局成立特別委員會徹查。貝克航空及出事客機的同款機型,均要暫時停飛。

失事客機在96年出產,機齡23年,今年5月獲發最新牌照,這款雙引擎”福克100″,由荷蘭的福克公司製造,最多可載110人,全線在97年停產前共出廠280多架。

