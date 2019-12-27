哈薩克載百人客機墜毀 12死多人傷

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哈薩克一架載約100人的客機，在阿拉木圖機場起飛不久墜毀，當局修訂死亡人數為12人，數十人受傷，49人送院，乘客包括一名中國男子，無受傷，當局指有可能涉及機師犯錯或機件問題。

失事的貝克航空，及同款的”福克100″機型被當地政府下令暫時停飛。

墜毀客機機頭撞入一幢兩層高建築物，損毀嚴重，建築物大幅牆身被撞毀。機身近中間位置斷開，大批救援人員在場搜救。

事發在當地週五早上近7時半，載有93名乘客，及5名機組人員的貝克航空客機，從阿拉木圖飛往首都努爾蘇丹，起飛不久就撞向圍牆並墜落建築物。

有生還者說起飛約兩分鐘機艙便已搖晃，亦有人說客機墜毀前傾側一邊，發出巨響，機上的人大喊大叫，墜機後很快便有機組人員打開逃生出口。

美聯社報道指當地天色清朗，但在機場一帶的路透社記者指現場事發時有濃霧，未知是否與墜機有關。

總統托卡耶夫向遇難者及家屬致哀，表明依法嚴懲要為墜機負責的人，當局成立特別委員會徹查。貝克航空及出事客機的同款機型，均要暫時停飛。

失事客機在96年出產，機齡23年，今年5月獲發最新牌照，這款雙引擎”福克100″，由荷蘭的福克公司製造，最多可載110人，全線在97年停產前共出廠280多架。

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