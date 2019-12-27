民調雖顯示韓國瑜落後蔡英文 灣區支持者續挺韓（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

距離台灣總統大選只剩兩個多星期，根據多項民調顯示，國民黨候選人韓國瑜的民調，遠遠落後現任總統蔡英文，不過灣區的韓國瑜支持者仍相信韓國瑜有希望，甚麼原因呢？

美國北加州韓國瑜之友會及民主台灣表示，支持國民黨總統候選人韓國瑜的公務員留學政策，以及成立特偵組。

他們表示，如果韓國瑜當選後，矽谷的台灣僑民會盡一己之力，做美國跟台灣之間的橋樑，幫助韓國瑜實踐政策。

有不少支持者幾個月前就買了機票，要回去投韓國瑜，儘管目前各項民調顯示，韓國瑜遠落後蔡英文雙位數百分點，但是他們還是認為韓國瑜有希望。

韓國瑜支持者劉學衡說：”台灣有選舉到現在，奇奇怪怪事情也出現很多，其實選民都教育的很好，現在的民調其實跟風向很有關係，跟實際民意不一定有直接關係。”

韓國瑜支持者熊玉儒亦說：”我們從美國看台灣新聞的角度，很多在台灣這幾年來發生的事情，很多是非常荒腔走板，我覺得很多看得出來是不大對，我相信很多人能夠分辨出真偽，做出決定。”

每到選舉期間都會出現所謂的網軍帶風向或是假新聞，擔任灣區多個科技組織負責人的胡立民認為在網路世界，每個人都要當偵探，聽其言觀其行。

高科技界人士胡立民說：”我相信台灣大部分的民眾慢慢開始學會，越來越會辨別哪些是真的，哪些是假的，所以我覺得台灣的假新聞，台灣的民調，當這些亂成一團的時候，事實上就是很多人民會開始不被這些受影響。”

胡立民認為選民最重要的，還是看候選人政見，不要被意識形態綁架。

胡立民說：”意識型態已經綁架了太多選票，事實上最後就是中間選民，中間選民就是台灣民主的最後主流，當你丟開顏色，當選民能夠說，我根據你做得好壞，我根據你的操守，根據你的政策，根據你的國際觀，你準備要怎麼帶領我們走，我們選一條我們願意支持的路線。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。