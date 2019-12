民調雖顯示韓國瑜落後蔡英文 灣區支持者續挺韓（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

距離台灣總統大選只剩兩個多星期,根據多項民調顯示,國民黨候選人韓國瑜的民調,遠遠落後現任總統蔡英文,不過灣區的韓國瑜支持者仍相信韓國瑜有希望,甚麼原因呢?

美國北加州韓國瑜之友會及民主台灣表示,支持國民黨總統候選人韓國瑜的公務員留學政策,以及成立特偵組。

他們表示,如果韓國瑜當選後,矽谷的台灣僑民會盡一己之力,做美國跟台灣之間的橋樑,幫助韓國瑜實踐政策。

有不少支持者幾個月前就買了機票,要回去投韓國瑜,儘管目前各項民調顯示,韓國瑜遠落後蔡英文雙位數百分點,但是他們還是認為韓國瑜有希望。

韓國瑜支持者劉學衡說:”台灣有選舉到現在,奇奇怪怪事情也出現很多,其實選民都教育的很好,現在的民調其實跟風向很有關係,跟實際民意不一定有直接關係。”

韓國瑜支持者熊玉儒亦說:”我們從美國看台灣新聞的角度,很多在台灣這幾年來發生的事情,很多是非常荒腔走板,我覺得很多看得出來是不大對,我相信很多人能夠分辨出真偽,做出決定。”

每到選舉期間都會出現所謂的網軍帶風向或是假新聞,擔任灣區多個科技組織負責人的胡立民認為在網路世界,每個人都要當偵探,聽其言觀其行。

高科技界人士胡立民說:”我相信台灣大部分的民眾慢慢開始學會,越來越會辨別哪些是真的,哪些是假的,所以我覺得台灣的假新聞,台灣的民調,當這些亂成一團的時候,事實上就是很多人民會開始不被這些受影響。”

胡立民認為選民最重要的,還是看候選人政見,不要被意識形態綁架。

胡立民說:”意識型態已經綁架了太多選票,事實上最後就是中間選民,中間選民就是台灣民主的最後主流,當你丟開顏色,當選民能夠說,我根據你做得好壞,我根據你的操守,根據你的政策,根據你的國際觀,你準備要怎麼帶領我們走,我們選一條我們願意支持的路線。”

