舊金山華埠商戶擬就地鐵工程延誤告交通局（視頻）

舊金山中央地鐵工程多番延誤,嚴重影響華埠的生意,有多個商戶打算控告交通局。

Stockton街商戶邵旗謙表示,過去多次跟交通局開會時,交通局都沒有切實回應他們的訴求,一拖再拖。

邵對此已經感到厭倦,他指交通局過去所推出緩助金,以及一系列的補償措施根本不足夠。

邵旗謙說:”2013年到現在2019年,當局說補償一萬幾千元,我們的損失比這數字超過很多倍,所以我認為應該要憑訴訟,取得我們合理上的賠償,交通局的補償金,只是給華埠一小部份的商戶,這個也是最大問題,因為這正在分化華埠商戶,絕對不能接受。”

邵旗謙認為,市府在監管工程項目上失當,導致商戶的生意損失,他現時正召集所有受影響的華埠商戶及業主,呼籲他們向代表律師反映問題,並為訴訟作出準備。

邵旗謙說:”我們最需要的是團結,這個律師團好幫到我們,他們解釋了整個法律程序,收費方面合理,講到明,今次訴訟如果不贏,就一個仙都不收,主要為我們討回公道,得到政府賠償,這個是我們的最大優勢,因為如果他們無信心,是不會跟我們打這場官司。”

交通局就訴訟一事回應指,需要更多時間搜集資料。

中央地鐵工程預計明年6月完工,交通局還需要一年時間試車,通車日期至今仍然未定。

舊金山華埠一班商戶過去多年投訴中央地鐵工程帶來灰塵、嘈音、阻塞車位和行人路,令生意嚴重受損,不少商鋪因此停業。

