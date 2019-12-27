舊金山華埠商戶擬就地鐵工程延誤告交通局（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山中央地鐵工程多番延誤，嚴重影響華埠的生意，有多個商戶打算控告交通局。

Stockton街商戶邵旗謙表示，過去多次跟交通局開會時，交通局都沒有切實回應他們的訴求，一拖再拖。

邵對此已經感到厭倦，他指交通局過去所推出緩助金，以及一系列的補償措施根本不足夠。

邵旗謙說：”2013年到現在2019年，當局說補償一萬幾千元，我們的損失比這數字超過很多倍，所以我認為應該要憑訴訟，取得我們合理上的賠償，交通局的補償金，只是給華埠一小部份的商戶，這個也是最大問題，因為這正在分化華埠商戶，絕對不能接受。”

邵旗謙認為，市府在監管工程項目上失當，導致商戶的生意損失，他現時正召集所有受影響的華埠商戶及業主，呼籲他們向代表律師反映問題，並為訴訟作出準備。

邵旗謙說：”我們最需要的是團結，這個律師團好幫到我們，他們解釋了整個法律程序，收費方面合理，講到明，今次訴訟如果不贏，就一個仙都不收，主要為我們討回公道，得到政府賠償，這個是我們的最大優勢，因為如果他們無信心，是不會跟我們打這場官司。”

交通局就訴訟一事回應指，需要更多時間搜集資料。

中央地鐵工程預計明年6月完工，交通局還需要一年時間試車，通車日期至今仍然未定。

舊金山華埠一班商戶過去多年投訴中央地鐵工程帶來灰塵、嘈音、阻塞車位和行人路，令生意嚴重受損，不少商鋪因此停業。

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