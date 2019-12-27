灣區人口增長幅度為15年來最低 亞裔持續增加（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

加州政府發放的最新數據顯示，灣區在過去一年一共多了26,730名居民，不過人口增長的幅度，就是15年以來的最低，而灣區亞裔人口持續增加，躍升為東灣Alameda縣及南灣Santa Clara縣人口最多的族裔。

加州財政部公布，全加州過去一年人口只增加了0.35%，增長幅度是自1900年以來最少。

而在灣區，人口增長了0.42%，升幅是自2005年以來最低。

主要原因是過去一年，搬離灣區的人比搬來灣區的人多超過3,000人，而人口增長大多來自新生嬰兒。

加州財政部分析，人口老化及下降的出生率，同樣減慢人口增長。

在2019年，一共有39,200人從其他國家搬來灣區，不過這個增長很快被抵銷，有42,300人搬離灣區前往其他州份定居。

Santa Clara縣今年有5,900人遷出，而Alameda及Contra Costa縣，是灣區兩個有人口增長的縣。

分析指出，灣區房價高企、交通擠塞及生活質素等問題，導致人口出走灣區，年初一份調查發現，近3分之2受訪灣區居民認為過去5年生活質素變差，當中超過四成人表示，未來幾年想離開灣區。

此外，聯邦人口普查局一份最新報告顯示，亞裔人口持續增長，除了繼續是Santa Clara縣最多人口的族裔外，今年亦首度躍升為Alameda縣最多人口的族裔，以0.2%首次超越白人人口。

當局指，Alameda縣的亞裔人口，在過去十年增加32%，白人繼續是San Mateo、舊金山及Contra Costa縣最大的族裔，亞裔排在舊金山及San Mateo的第二，過去40年間，灣區的亞裔人口激增三倍。

雖然灣區族裔多元化，但報告顯示一些城市，例如是Walnut Creek、Lafayette及Atherton，就主要是白人居民為主。

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