灣區人口增長幅度為15年來最低 亞裔持續增加（視頻）

加州政府發放的最新數據顯示,灣區在過去一年一共多了26,730名居民,不過人口增長的幅度,就是15年以來的最低,而灣區亞裔人口持續增加,躍升為東灣Alameda縣及南灣Santa Clara縣人口最多的族裔。

加州財政部公布,全加州過去一年人口只增加了0.35%,增長幅度是自1900年以來最少。

而在灣區,人口增長了0.42%,升幅是自2005年以來最低。

主要原因是過去一年,搬離灣區的人比搬來灣區的人多超過3,000人,而人口增長大多來自新生嬰兒。

加州財政部分析,人口老化及下降的出生率,同樣減慢人口增長。

在2019年,一共有39,200人從其他國家搬來灣區,不過這個增長很快被抵銷,有42,300人搬離灣區前往其他州份定居。

Santa Clara縣今年有5,900人遷出,而Alameda及Contra Costa縣,是灣區兩個有人口增長的縣。

分析指出,灣區房價高企、交通擠塞及生活質素等問題,導致人口出走灣區,年初一份調查發現,近3分之2受訪灣區居民認為過去5年生活質素變差,當中超過四成人表示,未來幾年想離開灣區。

此外,聯邦人口普查局一份最新報告顯示,亞裔人口持續增長,除了繼續是Santa Clara縣最多人口的族裔外,今年亦首度躍升為Alameda縣最多人口的族裔,以0.2%首次超越白人人口。

當局指,Alameda縣的亞裔人口,在過去十年增加32%,白人繼續是San Mateo、舊金山及Contra Costa縣最大的族裔,亞裔排在舊金山及San Mateo的第二,過去40年間,灣區的亞裔人口激增三倍。

雖然灣區族裔多元化,但報告顯示一些城市,例如是Walnut Creek、Lafayette及Atherton,就主要是白人居民為主。

