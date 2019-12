【KTSF 萬若全報導】

根據最新的報告,舊金山和中半島加起來的年度就業增長,超過灣區其他兩個都會區。

根據Beacon Economics,從去年10月到今年10月,舊金山和San Mateo縣非農業就業總人數增長了3.5%,南灣Santa Clara縣增加3%,東灣San Benito縣增加2.2%,光是舊金山跟San Mateo縣這段時間,增加了4萬多個工作,僅次於洛杉磯。

舊金山中半島地區的失業率仍然很低,10月份的數據顯示,只有1.9%,比加州失業率低2%。

