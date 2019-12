美國本土汽車銷售明年料下跌 多間車廠開源節流

【KTSF 張麗月報導】

美國本土的汽車銷售,預測明年將會連續第二年下跌至1,700萬輛車以下,全球汽車銷售預測今年下跌大約310萬輛,也是十年前的金融海嘯以來,年度的跌幅最大。

面對明年全球經濟放緩,各大車廠包括GM、福特和平治,都裁減數以千計職位,關閉廠房,以及重組全球營運策略,以便在今年節省數以十億元開支。

有分析指出,車廠這些大刀闊斧的開源節流,與十年前金融海嘯期間做法不同,今次的縮減開支,主要考慮到要撥備投資在新興科技,好像自動駕駛技術和電動車研發方面,而這兩大範疇的研發,往往是數以萬億元計的投資。

單是GM和福特兩大車廠,為了提升核心業務的競爭力,必須透過裁員和關閉廠房來調動資源,迎合將來的發展。

好像GM的重組計劃就包括裁員1.4萬人,以及在全球關閉7間廠房,其中5間位於北美洲,GM估計,因此每年可節省多達60億元。

福特汽車也宣布明年底之前,在歐洲裁員1.2萬人,在全球也裁員大約7,000人,當中包括削減美國2,300個職位。

根據福特的計劃,將會關閉密歇根州的汽車引擎廠房,以及關閉或出售歐洲24間廠房的其中6間。

