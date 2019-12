【KTSF】

特朗普總統與第一夫人梅蘭妮亞週三一起發出聖誕文告,呼籲在國家面對挑戰時,國民要團結和互相了解尊重,而這些就是基督精神,特朗普也讚揚美軍人員為自由而戰的服務精神。

特朗普說:”在此神聖時刻,基督徒慶祝耶穌基督誕生,為每個人帶來歡欣,我們感謝數以百萬計美國人,聚首一堂熱誠看顧他人,讓這神聖節日的溫暖和祝福,帶給我們的親友鄰居和有需要的人。”

特朗普除了特別感謝海外的美軍人員之外,還祝願國與國之間和平,為世界帶來歡樂,最後恭祝大家聖誕新年快樂。

