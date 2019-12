【KTSF 郭柟報導】

東灣地區公園部門警告民眾,提防在雨季滋生的有毒蘑菇。

當局表示,這兩款世界上最毒的蘑菇”毀滅天使”(the Western Destroying Angel)和”毒鵝膏”(the Death Cap)生長在灣區,而且經常出現在一般公園,多數生長在橡樹(oak tree)附近。

人類或寵物如果不慎吃下,都有可能致命,症狀包括嚴重肚痛、肝和腎受損,另外一款名為盔孢(Galerina)的蘑菇,一樣有毒,小心提防。

